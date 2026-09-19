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Италия. Серия B
Команды
Кремонезе
Милан Джурич
Статистика
€ 1 млн
Милан Джурич - статистика
Кремонезе
22 мая 1990 (36)
#11 | Нападающий
199 см | 99 кг
Босния и Герцеговина | Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
76' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
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Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
76' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
Был в запасе
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