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    Рубен Суарес - статистика

    Нападающий
    Имя Рубен
    Фамилия Суарес
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Хихон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1979 (44 года)
    Рост 168
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2013 69' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    19.08.2013 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Вильярреал (Вильярреал)
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