Ариэль - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Науельпан
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Науельпан
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2011
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|70'