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    Ариэль - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Ариэль
    Фамилия Науельпан
    Команда Барселона
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2011 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:0 Реал (Мадрид)
    70'
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