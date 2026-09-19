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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Айтор - статистика

Осасуна
3 мая 1991 (35), Мондрагон
#13 | Вратарь
182 см | 70 кг
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
Был в запасе
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