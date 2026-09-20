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Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Рауль Фернандес
Статистика
€ 100 тыс
Рауль Фернандес - статистика
Леганес
13 марта 1988 (38)
#1 | Вратарь
196 см | 88 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
1 : 0
20.09.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 23'
23'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
1 : 0
20.09.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 23'
23'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 90'
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