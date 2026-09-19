Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия М
Даниэль Бац
Статистика
€ 350 тыс
Даниэль Бац - статистика
Боруссия М
12 января 1991 (35), Эрланген
#33 | Вратарь
189 см | 84 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
3 : 4
19.09.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
3 : 4
05.09.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
29.08.2026
Боруссия М
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хайденхайм
0 : 2
16.05.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
1 : 2
03.05.2026
Майнц
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
3 : 4
25.04.2026
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 1
19.04.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
0 : 1
12.04.2026
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 2
04.04.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
2 : 1
22.03.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
0 : 2
15.03.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 2
07.03.2026
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 1
28.02.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
20.02.2026
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
4 : 0
13.02.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
07.02.2026
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
3 : 1
24.01.2026
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2 : 1
17.01.2026
Майнц
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
2 : 1
13.01.2026
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 0
21.12.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 2
14.12.2025
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0 : 1
05.12.2025
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
3 : 4
18.10.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
4 : 0
05.10.2025
Майнц
Был в запасе
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+