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Эрик Фалкенбург
Статистика
Эрик Фалкенбург - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1988 (38)
#10 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АЗ Алкмаар
0 : 5
30.08.2012
Анжи
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Анжи
1 : 0
23.08.2012
АЗ Алкмаар
1' - 90'
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