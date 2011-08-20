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    Мануэль Хорниг - статистика

    Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Хорниг
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайзерслаутерн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
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