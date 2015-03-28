Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010