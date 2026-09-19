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Команды
Кельн
Рон-Роберт Цилер
Статистика
€ 500 тыс
Рон-Роберт Цилер - статистика
Кельн
12 февраля 1989 (37), Кельн
#20 | Вратарь
188 см | 81 кг
Германия
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Новости
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
12.09.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
4 : 1
04.09.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
3 : 2
29.08.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
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Кельн
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Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 2 раунд
Кельн
1 : 4
29.10.2025
Бавария
1' - 90'
Германия. Кубок, 1 раунд
Ян Регенсбург
1 : 2
17.08.2025
Кельн
1' - 90'
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