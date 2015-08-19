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    Филипп Дежен - статистика

    Защитник
    Имя Филипп
    Фамилия Дежен
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Хёльштайн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2015 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:1 Базель (Базель)
    19.08.2015 74' -90' Базель (Базель) 2:2 Маккаби (Тель-Авив)
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