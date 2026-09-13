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Мухамед Бешич
Статистика
€ 100 тыс
Мухамед Бешич - статистика
ОФК
10 сентября 1992 (34)
#17 | Защитник
180 см | 67 кг
Босния и Герцеговина | Германия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 1
13.09.2026
ОФК
1' - 90'
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Сербия. Суперлига 2026/2027
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П
Ж
К
Спартак Сб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 1
13.07.2025
Спартак Сб
59' - 90'
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