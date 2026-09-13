Статистика по турнирам

Сербия. Суперлига 2026/2027 Сербия. Суперлига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Сербия. Суперлига 2024/2025 Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011