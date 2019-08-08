Ридж Мунси - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Ридж
|Фамилия
|Мунси
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Ридж
|Фамилия
|Мунси
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|71' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Тун (Тун)
|08.08.2019
|1' -46'
|Тун (Тун)
|2:3
|Спартак (Москва)