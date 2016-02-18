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    Леонардо Салино - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Леонардо
    Фамилия Салино
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    18.02.2016 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Олимпиакос (Пирей)
    4'
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