Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011