Марко Видович - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Видович
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Видович
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)