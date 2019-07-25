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    Марко Шнойвли - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Шнойвли
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2019 1' -90' Люцерн (Люцерн) 1:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    90'
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