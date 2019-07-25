Марко Шнойвли - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Шнойвли
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Шнойвли
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2019
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|90'