Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмилиано Дудар - статистика

    Защитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Дудар
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1982 (41 год)
    Рост 192
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Янг Бойз (Берн)
    65'
    17.02.2011 1' -60' Янг Бойз (Берн) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    55'
    • Читайте нас: 
    11