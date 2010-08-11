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    Мартин Камбуров - статистика

    Имя Мартин
    Фамилия Камбуров
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 октября 1980 (42 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2010 56' -90' Россия 1:0 Болгария
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