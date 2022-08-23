Нампалис Менди - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Нампалис
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Нампалис
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 68'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|74' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|90'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 59'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|48'
|11.02.2023
|1' - 69'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|23'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|1' -61'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)