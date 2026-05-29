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Франция. Лига 2
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Сент-Этьен
Деннис Аппиа
Статистика
€ 500 тыс
Деннис Аппиа - статистика
Сент-Этьен
9 июня 1992 (34)
#8 | Защитник
179 см | 70 кг
Франция | Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
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Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
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Сент-Этьен
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Ницца
4 : 1
29.05.2026
Сент-Этьен
1' - 63'
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
1' - 60'
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
15.05.2026
Родез
Был в запасе
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