Ромейн Арман - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ромейн
|Фамилия
|Арман
|Команда
|По
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Ромейн
|Фамилия
|Арман
|Команда
|По
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2010
|71' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)