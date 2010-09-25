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    Ромейн Арман - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ромейн
    Фамилия Арман
    Команда По
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2010 71' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Монпелье (Монпелье)
    25.09.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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