Грэгори Пюэль - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Пюэль
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Пюэль
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|85' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:4
|Ницца (Ницца)