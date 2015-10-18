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    Грэгори Пюэль - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Грэгори
    Фамилия Пюэль
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 февраля 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 71
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2015 85' -90' Ренн (Ренн) 1:4 Ницца (Ницца)
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