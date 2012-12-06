Кевин Осеи - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Осеи
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Осеи
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|78' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|3:0
|Марсель (Марсель)