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    Кевин Осеи - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Осеи
    Команда Ваасланд-Беверен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 1991 (31 год)
    Рост 173
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 78' -90' АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
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