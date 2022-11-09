Альфонсе Ареоля - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Альфонсе
|Фамилия
|Ареоля
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Альфонсе
|Фамилия
|Ареоля
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|69' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)