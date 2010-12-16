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    Себастьян Пири - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Пири
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Гент (Гент)
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