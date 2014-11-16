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    Яннис Димитру - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Яннис
    Фамилия Димитру
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 декабря 1989 (33 года)
    Рост 173
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2015 1' -90' Андорра 1:3 Кипр
    16.11.2014 1' -90' Кипр 5:0 Андорра
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