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    Владимир Ковалюк - статистика

    Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Васильевич
    Фамилия Ковалюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1972 (51 год)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2010 28' -90' Волынь (Луцк) 0:4 Ворскла (Полтава)
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