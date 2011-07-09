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    Богдан Карковский - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Богдан
    Отчество Михайлович
    Фамилия Карковский
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1988 (35 лет)
    Рост 190
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2011 1' -21' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
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