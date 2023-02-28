Роджер Эспиноза - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Эспиноза
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Эспиноза
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 72'
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|58'
|28.02.2023
|1' - 70'
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канзаc Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|58'
|28.02.2023
|1' -70'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)