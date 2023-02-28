Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роджер Эспиноза - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Роджер
    Фамилия Эспиноза
    Команда Канзаc Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 октября 1986 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 72' Колорадо 0:0 Канзаc Сити США. МЛС, 3 тур
    58'
    28.02.2023 1' - 70' Портленд 1:0 Канзаc Сити США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Канзаc Сити 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -72' Колорадо (Денвер) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    58'
    28.02.2023 1' -70' Портленд (Портленд) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    • Читайте нас: 
    11