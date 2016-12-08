Ацуто Учида - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Ацуто
|Фамилия
|Учида
|Команда
|Касима
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каннами
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ацуто
|Фамилия
|Учида
|Команда
|Касима
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каннами
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|84' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)