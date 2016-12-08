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Ацуто Учида
Статистика
Ацуто Учида - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1988 (38), Каннами
#2 | Защитник
176 см | 62 кг
Япония
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
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Лига Европы 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Германии 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Зальцбург
2 : 0
08.12.2016
Шальке-04
84' - 90'
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