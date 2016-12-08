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    Ацуто Учида - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ацуто
    Фамилия Учида
    Команда Касима
    Состав Основной
    Родной город Каннами
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1988 (34 года)
    Рост 176
    Вес 62
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 84' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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