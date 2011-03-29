Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доминикас Галкевичус - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Доминикас
    Фамилия Галкевичус
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2011 86' -90' Литва 1:3 Испания
    • Читайте нас: 
    11