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    Марк Каллен - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Марк
    Фамилия Каллен
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    03.05.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    64'
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