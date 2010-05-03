Марк Каллен - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Каллен
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Каллен
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|03.05.2010
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|64'