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    Антони Лурлинг - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Антони
    Фамилия Лурлинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НАК Бреда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2010 1' -90' НАК Бреда (Бреда) 0:2 Твенте (Энсхеде)
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