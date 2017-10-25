Магомед Гугуев - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Гугуев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Гугуев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-Нальчик
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2017
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|58' 19'