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    Магомед Гугуев - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Магомед
    Отчество Русланович
    Фамилия Гугуев
    Команда Спартак-Нальчик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 сентября 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-Нальчик 1 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2017 1' -90' Спартак (Москва) 5:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    58' 19'
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