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    Иван Бобылев - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Бобылев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1991 (32 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 81' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
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