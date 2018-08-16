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Руслан Корян
Статистика
Руслан Корян - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1988 (38)
#9 | Нападающий
183 см | 79 кг
Армения
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
16.08.2018
Пюник
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Пюник
0 : 0
07.08.2018
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Пюник
1 : 0
31.07.2018
Тобол
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Тобол
2 : 1
26.07.2018
Пюник
Был в запасе
90'
Лига Европы, 1 раунд
Вардар
0 : 2
19.07.2018
Пюник
1' - 90'
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