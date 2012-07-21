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Данил Кочкин
Статистика
Данил Кочкин - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1992 (34)
#84 | Полузащитник
172 см | 63 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Зенит (мол)
1 : 2
21.07.2012
Амкар (мол)
1' - 62'
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