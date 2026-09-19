Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Андрей Васильев - статистика

Неман
11 февраля 1992 (34)
#4 | Защитник
179 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Барановичи
1 : 2
24.05.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.05.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
2 : 1
02.05.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
3 : 1
18.04.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
21.03.2026
БАТЭ
1' - 90'
Главные новости
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
2
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
1
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
3
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+