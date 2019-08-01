Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008