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Данило Силва
Статистика
Данило Силва - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1986 (39)
#21 | Защитник
185 см | 70 кг
Бразилия
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США. МЛС 2019
Бразилия. Серия А 2018
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Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 тур
Динамо К
0 : 2
19.10.2016
Бенфика
1' - 90'
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