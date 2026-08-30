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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Шэмрок Роверс
Адам Мэтьюз
Статистика
€ 175 тыс
Адам Мэтьюз - статистика
Шэмрок Роверс
13 января 1992 (34)
#2 | Защитник
178 см
Уэльс
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Дерри Сити
3 : 3
30.08.2026
Шэмрок Роверс
1' - 69'
44'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Ирландия. Премьер Дивизион 2025
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Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
1' - 90'
90'
64'
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.12.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Шэмрок Роверс
1 : 2
27.11.2025
Шахтер
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
АЕК
1 : 1
06.11.2025
Шэмрок Роверс
1' - 46'
Лига конференций, 2 тур
Шэмрок Роверс
0 : 2
23.10.2025
Целе
1' - 58'
Лига конференций, 1 тур
Спарта
4 : 1
02.10.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
28.08.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Санта-Клара
1 : 2
21.08.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
4 : 0
14.08.2025
Балкани
71' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Балкани
1 : 0
07.08.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
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