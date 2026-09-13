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Чехия. Шанс Лига
Команды
Теплице
Лукаш Маречек
Статистика
€ 25 тыс
Лукаш Маречек - статистика
Теплице
17 апреля 1990 (36)
#23 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 90'
77, 77'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 90'
77, 77'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
8
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 90'
77, 77'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 90'
77, 77'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
4 : 1
15.08.2026
Теплице
1' - 90'
25'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
5 : 5
08.08.2026
Виктория
1' - 60'
12'
59'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
1' - 90'
61'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
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