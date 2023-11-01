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Джек Корк
Статистика
Джек Корк - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1989 (37), Лондон
#4 | Полузащитник
185 см | 69 кг
Англия
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
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Англия. Премьер-лига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 0
01.11.2023
Бернли
83' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Солфорд Сити
0 : 4
26.09.2023
Бернли
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 1
30.08.2023
Бернли
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