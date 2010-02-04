Амаду Яво - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Яво
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Яво
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2010
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|2:3
|ЦСКА (Москва)