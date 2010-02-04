Мартин Эрикссон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эрикссон
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эрикссон
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2010
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|2:3
|ЦСКА (Москва)