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    Мартин Эрикссон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Эрикссон
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльфсборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2010 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 2:3 ЦСКА (Москва)
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