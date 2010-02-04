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    Йоким Вульф - статистика

    Вратарь
    Имя Йоким
    Фамилия Вульф
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 февраля 1979 (44 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльфсборг 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2010 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 2:3 ЦСКА (Москва)
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