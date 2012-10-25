Эмиль Йоханссон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Санднес Ульф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Санднес Ульф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2012
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мольде (Мольде)