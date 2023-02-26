Лоренцо Инсинье - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Инсинье
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1991 (31 год)
|Рост
|163
|Вес
|59
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Инсинье
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1991 (31 год)
|Рост
|163
|Вес
|59
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 34'
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|Торонто
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -34'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:2
|Торонто (Торонто)