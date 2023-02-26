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    Лоренцо Инсинье - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Лоренцо
    Фамилия Инсинье
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1991 (31 год)
    Рост 163
    Вес 59
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 34' Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -34' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Торонто (Торонто)
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