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Педро Москера
Статистика
Педро Москера - статистика
Завершил карьеру
21 апреля 1988 (38), Ла-Корунья
#5 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
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Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алькоркон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
0 : 1
06.12.2023
Картахена
61' - 120'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
0 : 1
01.11.2023
Алькоркон
1' - 90'
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